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Continental kürzt 600 Jobs

23.02.2010 PSEN
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Continental Airlines plant den Abbau von fast einem Viertel ihrer Reservationsagenten Stellen bis zum 11. April 2010.

Gestern informierte die Airline ihre Angestellten darüber, dass sie 600 der 2.600 Ticketingjobs streichen werde, da viele Kunden ihre Flugbuchungen mittlerweile selber über das Internet machen. Die Anzahl der telefonischen Reservationen bei der Airline ist gemäss Angaben der Airline jährlich um 15 Prozent zurückgegangen. Continental will ihren Angestellten, die länger als zehn Jahre für sie gearbeitet haben, ein spezielles Frühpensionierungprogramm anbieten.

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