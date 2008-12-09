Continental kündigt Biofuel-Flug an
09.12.2008 PSEN
Continental Airlines hat angekündigt, dass sie am 7. Januar einen Demonstrationsflug des ersten mit Biotreibstoffen betriebenen Flugzeuges durchführen wolle.Der Flieger soll ausser den beiden FAA lizenzierten Test-Piloten, keine Passagiere mitführen und mit einem speziellen Treibstoffgemisch, dessen Komponenten unter anderem aus Algen und der Jatropha Pflanze gewonnen werden, angetrieben werden. Continental führt diesen Demonstrationsflug in Zusammenarbeit mit Boeing, CFM International, UOP und Öllieferant Sapphire Energy and Terrasol durch. Es wird der erste Biotreibstoff betriebene Flug einer kommerziellen Airline und der erste, bei dem ein zweimotoriges Flugzeug, eine mit CFM56-7B Motoren ausgestattete Boeing 737-800, zum Einsatz kommt. Haben Sie die neueste Newssendung schon gesehen?