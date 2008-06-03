Continental gibt Mai-Leistung bekannt

Continental Airlines (Archiv: Robert Kühni)

Trotz den hohen Treibstoffpreisen weitete Continental Airlines im Mai das Verkehrsvolumen um 2,2 Prozentpunkte aus.

Die Airline bot 10,2 Milliarden Sitzplatzmeilen an, abgeflogen wurden 8,28 Milliarden Sitzplatzmeilen.

Die am Passagierverkehr gemessen viertgrösste Fluggesellschaft der USA sagte, der zusammengefasste Auslastungsfaktor – der Anteil der Sitze, der von zahlenden Passagieren genutzt wird – sank seit dem Vorjahresmonat Mai um 0,3 Punkte auf 81,2 Prozentpunkte.

Durch die höheren Treibstoffpreise sind die Kosten im Mai, verglichen mit dem letzten Jahr, zwischen 6,5 und 7,5 Prozent gestiegen.