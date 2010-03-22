Continental erhöht Fuel Hedging

Continental Airlines (Archiv: Robert Kühni)

Continental Airlines hat 23 Prozent ihres erwarteten Treibstoffverbrauch für dieses Jahr per Vertrag gesichert.

Im Januar hatte die Airline nur elf Prozent der erwarteten Menge vertraglich gesichert. Nun hat sie 24 Prozent ihres Verbrauchs für das erste Quartal gehedged, vier Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der Treibstoff gehört üblicherweise zu den grössten Kostenpunkten einer Airline. Die Industrie erlitt schwere Verluste, als der Rohölpreis 2008 einen Rekordpreis von US$147 pro Barrel erreichte und dann innerhalb eines Jahres wieder auf US$40 absackte. Zur Zeit haben sich die Preise bei etwas über US$80 eingependelt.