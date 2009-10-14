Continental: Airlines und Airports müssen zusammenarbeiten

CEO der Continental Airlines Larry Kellner betonte gestern an einer Konferenz in Austin die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen Airlines und Flughäfen.

Kellner sagte, die Airline Industrie sei trotz leichter wirtschaftlicher Erholung weiterhin stark geschwächt. In einem solchen Moment müsse man hervorheben, wie wichtig eine gute Beziehung zwischen den Fluggesellschaften und den Flughafenbetreibern sei, auch wenn die Airlines nur jeweils auf das nächste Quartal fokussieren, während die Airports in drei- bis fünfjahres Schritten planen. Die Flughäfen müssten sich wieder bewusst werden, dass sie mit tiefen Flughafengebühren die Airlines anziehen und auch halten könnten, da diese sich vorallem auf die Kosten konzentrierten. Angesichts der Marktsituation sei es auch von der amerikanischen Regierung ungeschickt, die Kosten zu Lasten der Passagiere weiter anzuheben.

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