Fliegerweb logo

Congo Airways kauft Embraer E195-E2

13.01.2021 PS
Embraer E195-E2 Jungfernflug
Embraer E195-E2 Jungfernflug (Foto: Embraer)

Congo Airways hat die Beschaffung von zwei Embraer E195-E2 Verkehrsflugzeugen bekanntgegeben, die Maschinen sollen ab 2022 ausgeliefert werden.

Nur sechs Monate nach der ersten Bestellung über zwei Embraer E190-E2 doppelt Congo Airways mit einem weiteren Auftrag für zwei Embraer E195-E2 nach. Die beiden größeren Embraer E195-E2 Jets sollen bei Congo Airways für 120 Fluggäste ausgelegt werden, 12 finden in der Business-Class Platz und 108 Passagiere können in der Economy-Class mitfliegen.

Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.