Congo Airways kauft Embraer E195-E2

Embraer E195-E2 Jungfernflug (Foto: Embraer)

Congo Airways hat die Beschaffung von zwei Embraer E195-E2 Verkehrsflugzeugen bekanntgegeben, die Maschinen sollen ab 2022 ausgeliefert werden.

Nur sechs Monate nach der ersten Bestellung über zwei Embraer E190-E2 doppelt Congo Airways mit einem weiteren Auftrag für zwei Embraer E195-E2 nach. Die beiden größeren Embraer E195-E2 Jets sollen bei Congo Airways für 120 Fluggäste ausgelegt werden, 12 finden in der Business-Class Platz und 108 Passagiere können in der Economy-Class mitfliegen.