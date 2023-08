Condor-Übernahme durch Air Berlin auf der Kippe

Der Reisekonzern Thomas Cook will den Verkauf des Ferienfliegers Condor an Air Berlin nochmals überdenken.

Nachdem die im September 2007 angekündigten Fusionspläne von Air Berlin und Condor noch immer vom Bundeskartellamt geprüft werden und der Entschluss schon dreimal verschoben wurde, will Cook nun überdenken, ob er seinen 75%-Anteil an Condor tatsächlich dem Berliner Low Cost Carrier verkaufen will. Ausserdem haben sich auch die konjunkturellen Umstände bei Air Berlin verändert, so strich die Fluggesellschaft kürzlich die Kapazität um 30%. Beim Reiseunternehmen Cook konzentriert man sich derweil vermehrt auf den russischen Markt, auf dem die Nachfrage nach günstigen Fluglinien stetig wächst.