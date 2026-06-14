Condor und Etihad vertiefen Partnerschaft

Condor Airbus A330neo (Foto: Condor)

Condor und Etihad Airways bauen ihre strategische Partnerschaft weiter aus und schaffen zusätzliche Reisemöglichkeiten für ihre Gäste.

Auf der IATA-Jahreshauptversammlung in Rio de Janeiro haben beide Fluggesellschaften eine neue Vereinbarung mit dem Vielfliegerprogramm Etihad Guest unterzeichnet und damit ihre Zusammenarbeit um einen weiteren wichtigen Meilenstein erweitert.

Darüber hinaus kündigten die Partner die Aufnahme einer neuen Condor Verbindung zwischen Bangkok (BKK) und Abu Dhabi (AUH) an, die ab Oktober 2026 mit einer täglichen Verbindung angeboten wird. Die Strecke wird mit einem Airbus A330neo im Rahmen des bestehenden Codeshare-Abkommens mit Etihad Airways durchgeführt und stärkt die Vernetzung der Streckennetze beider Airlines. Dank durchgängiger Buchungen, Gepäckdurchchecken bis zum Zielort und optimal aufeinander abgestimmter Anschlussverbindungen über das internationale Drehkreuz Abu Dhabi profitieren Gäste von einem besonders komfortablen Reiseerlebnis. Gleichzeitig stärkt die neue Verbindung die Anbindung zwischen Europa, dem Nahen Osten und Asien und erschließt zusätzliche Reisemöglichkeiten zu zahlreichen Destinationen in Afrika, Australien und weiteren Märkten innerhalb des weltweiten Netzwerks von Etihad Airways.

Mit der neuen Strecke erweitert Condor ihr geplantes Abu-Dhabi-Angebot um ein drittes Ziel. Gemeinsam mit den bereits angekündigten täglichen Verbindungen von Frankfurt und Berlin nach Abu Dhabi unterstreicht die neue Route die strategische Bedeutung des Emirats als wichtiges Drehkreuz im wachsenden Langstreckennetz der Airline.

Darüber hinaus können Etihad Guest Mitglieder künftig ihre gesammelten Meilen auf Flügen des gesamten Condor Streckennetzes einlösen und erhalten damit Zugang zu zahlreichen Destinationen in Europa, Nordamerika, der Karibik und weiteren Märkten.

„Unsere strategische Partnerschaft mit Etihad entwickelt sich sehr erfolgreich und schafft einen echten Mehrwert für unsere Gäste. Mit der neuen Verbindung zwischen Bangkok und Abu Dhabi erweitern wir unser Angebot und stärken die Konnektivität zwischen Europa, dem Nahen Osten, Asien, Afrika und Australien“, so Jens Boyd, Commercial Director & Member of the Executive Committee Condor. „Gemeinsam bieten wir unseren Gästen noch mehr Reisemöglichkeiten und Flexibilität.“

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer bei Etihad Airways, ergänzt: „Unsere Partnerschaft mit Condor hat sich rasch zu einer wichtigen strategischen Beziehung entwickelt, die für beide Fluggesellschaften, unsere Gäste und Abu Dhabi spürbare Vorteile bringt. Bangkok als neue Condor-Destination ab Abu Dhabi ist ein weiterer bedeutender Schritt, der auf den bevorstehenden Verbindungen ab Frankfurt und Berlin aufbaut und neue Möglichkeiten zwischen Europa, Asien und dem Mittleren Osten eröffnet. Während wir unser Netzwerk weiter ausbauen und mehr Reisende nach Abu Dhabi einladen, sind starke Partnerschaften wie diese entscheidend – um unsere Reichweite zu erweitern und Gästen in komplementären Netzwerken ein nahtloses Reiseerlebnis zu bieten.

Die neue Loyalty-Kooperation vertieft unsere Beziehung weiter: Etihad Guest-Mitglieder erhalten Zugang zu einem noch breiteren Streckennetz, und wir legen gemeinsam die Basis für eine noch engere Zusammenarbeit.“

Die strategische Partnerschaft zwischen Condor und Etihad Airways umfasst bereits heute ein umfangreiches Codeshare-Abkommen und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Durch die Kombination der starken Marktposition Condors in Deutschland mit dem globalen Netzwerk von Etihad Airways entstehen attraktive Synergien für beide Airlines und ein erweitertes Angebot für Reisende weltweit.

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