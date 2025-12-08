Condor und Etihad unter Codeshare

Airbus A330neo von Condor startet zum Erstflug (Foto: Airbus)

Condor und Etihad Airways schließen Codeshare-Abkommen für neue Verbindungen zwischen Deutschland und Abu Dhabi.

Condor erweitert ihr Streckennetz im Mittleren Osten und kündigt für Sommer 2026 tägliche Nonstop-Flüge nach Abu Dhabi an. Ab Mai 2026 startet ein Airbus A330neo vom Condor Drehkreuz Frankfurt (FRA) nach Abu Dhabi (AUH), gefolgt von einer täglichen Verbindung ab Berlin (BER) mit einem Airbus A320neo ab Mitte Juni 2026. Die Flüge werden im Codeshare mit Etihad Airways durchgeführt. Das Abkommen ermöglicht zudem nahtlose Anschlussverbindungen über das wachsende Drehkreuz von Etihad in Abu Dhabi.

„Das Codeshare-Abkommen mit Etihad Airways ist das Fundament für unsere neuen Verbindungen nach Abu Dhabi, mit denen wir Deutschlands Hauptstadt Berlin und Europas Finanzmetropole Frankfurt noch besser mit der Golfregion und darüber hinaus vernetzen“, so Jens Boyd, Commercial Director bei Condor. „Während wir unser europäisches Netzwerk von unserem Heimatdrehkreuz Frankfurt aus weiter ausbauen, ist dieses erste Codeshare in Asien ein weiterer Schritt für Condor, ein globaler Akteur zu werden und mit führenden Airlines weltweit zusammenzuarbeiten.“

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer von Etihad Airways, sagt: „Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft mit Condor und die neuen Verbindungen nach Abu Dhabi bekannt zu geben. Deutschland ist für Etihad ein wichtiger Markt, und der Anschluss an Berlin und Frankfurt entspricht klar der Nachfrage – einschließlich einer direkten Hauptstadt-zu-Hauptstadt-Verbindung, die die Beziehungen zwischen den VAE und Deutschland weiter stärkt.

Vor allem aber stellt diese Partnerschaft die Reisenden in den Mittelpunkt: Gäste von Condor profitieren von unserem ausgezeichneten Hub in Abu Dhabi und nahtlosen Reisemöglichkeiten in unserem umfangreichen Netzwerk, während unsere Kunden von einer verbesserten Anbindung an Ziele in ganz Deutschland und darüber hinaus profitieren.“

Das Codeshare-Abkommen zwischen Condor und Etihad Airways ist auf die gemeinsame Vermarktung der neuen Abu-Dhabi-Verbindungen von und nach Deutschland ausgerichtet. Reisende mit Condor erhalten durch die Kooperation Zugang zum globalen Streckennetz von Etihad Airways über das Drehkreuz Abu Dhabi und profitieren von nahtlosen Reiseerlebnissen mit durchgechecktem Gepäck. Damit eröffnen sich attraktive Weiterflugmöglichkeiten, unter anderem nach Südostasien, Japan, China und Australien. Mit dem Codeshare erweitern Condor und Etihad ihre globale Reichweite und stärken das Angebot für Reisende aus Deutschland, den Vereinigten Arabischen Emiraten und darüber hinaus.

