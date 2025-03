Condor und Deutsche Bahn stärken Zusammenarbeit

Condor Airbus A320-200 (Foto: Condor)

Die Deutsche Bahn (DB) und Condor bauen ihre Zusammenarbeit deutlich aus und bieten künftig noch weitere Möglichkeiten für eine einfache und komfortable Anreise zum größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main an.

So können künftig bereits bei der Flugbuchung auf Condor-Langstreckenflüge angepasste Zugverbindungen ausgewählt werden. Das Angebot ist von 21 deutschen Bahnhöfen aus buchbar.

„Die Ausweitung unserer Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn war für uns ein logischer und wichtiger Schritt, um unseren Gästen noch weitere Möglichkeiten zur An- und Abreise zu Langstreckenflügen ab Frankfurt zu bieten“, so Peter Gerber, CEO von Condor. „Mit unseren City-Flügen können wir zwar bereits ein paar Hubs in Deutschland und Europa mit Frankfurt verbinden, durch die eingeschränkte Verfügbarkeit von Slots ist die Anreise mit Condor zu unseren Interkontinentalflügen aber nur bedingt möglich. Daher freuen wir uns, gemeinsam mit der Deutschen Bahn unser Angebot ausweiten zu können.“

Stefanie Berk, Vorständin Marketing & Vertrieb DB Fernverkehr: „Die Anreise zum Flughafen mit der klimafreundlichen Bahn ist ein wichtiger Beitrag zu nachhaltiger Mobilität. Im DB-Fernverkehr reisen alle Menschen mit 100 Prozent Ökostrom. Und wir wissen aus der Vergangenheit: Wo immer Luftfahrt und Bahn kooperieren, verzeichnen wir zweistellige Wachstumsraten auf der Schiene. Dabei vernetzen wir unsere Angebote so, dass wir die jeweiligen Stärken unserer Verkehrsträger optimal nutzen können. Für unsere Kund:innen bedeutet das eine einfache Buchung und bequeme Reiseketten.“

Durch den Codeshare profitieren Gäste von einer einfacheren Buchung von Zug und Flug in einem Vorgang, einer kostenfreien Sitzplatzreservierung im ausgewählten Zug, optimierten und abgestimmten Umsteigezeiten, einer kostenlosen Umbuchung bei Verspätungen sowie Zugang zu DB Lounges für Condor Business Class Gäste. Für die An- und Abreise zu und von ihrem Langstreckenflug ab Frankfurt stehen Gästen die Hauptbahnhöfe in Aachen, Basel (Badischer Bahnhof), Berlin, Bremen, Dresden, Dortmund, Düsseldorf, Freiburg, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Köln, Leipzig, Mannheim, München, Münster, Nürnberg, Rostock, Siegburg/Bonn, Stuttgart und Wolfsburg zur Verfügung. Zudem wird für Dubai-Reisende ab Berlin der Hauptbahnhof Dresden auch an den Flughafen Berlin Brandenburg angebunden.

Condor