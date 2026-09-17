Condor und American mit Interline-Partnerschaft

Airbus A330neo von Condor startet zum Erstflug (Foto: Airbus)

Condor baut ihr internationales Partnernetzwerk weiter aus und geht eine neue Interline-Partnerschaft mit American Airlines ein.

Durch die Zusammenarbeit profitieren Gäste künftig von zahlreichen neuen Anschlussverbindungen innerhalb der USA und Kanadas und damit von noch komfortableren Reisemöglichkeiten über den Atlantik. Die Verknüpfung der Streckennetze beider Airlines erweitert die Auswahl an Destinationen und ermöglicht nahtlose Weiterreisen.

Im Rahmen der Partnerschaft erhalten Condor Gäste Zugang zum umfangreichen Streckennetz von American Airlines mit zahlreichen Anschlussverbindungen über die nordamerikanischen Condor Ziele Boston, New York (JFK), Chicago und Los Angeles. Gleichzeitig profitieren Kundinnen und Kunden von American Airlines von Anschlussmöglichkeiten über Frankfurt und München auf das umfangreiche Streckennetz von Condor innerhalb Europas und zu weiteren internationalen Zielen.

„Mit American Airlines gewinnen wir einen starken Partner, dessen Streckennetz unser eigenes ideal ergänzt und unsere Konnektivität in Nordamerika deutlich stärkt“, sagt David Carlisle, Director Network Planning & Partnerships bei Condor. „Die Partnerschaft stärkt unsere Position im Transatlantikverkehr und bietet unseren Gästen noch mehr Reisemöglichkeiten. Gemeinsam bauen wir unser internationales Netzwerk weiter aus und schaffen attraktive Verbindungen auf beiden Seiten des Atlantiks.“

„Die neue Vereinbarung mit Condor unterstreicht unser Engagement, Menschen mit den Orten zu verbinden, die ihnen wichtig sind“, sagt Jeff Ogar, Managing Director Alliances bei American Airlines. „Die Kombination unseres umfassenden nordamerikanischen Streckennetzes mit der starken Präsenz von Condor in Deutschland und Europa schafft einen echten Mehrwert für unsere gemeinsamen Gäste. Wir freuen uns darauf, gemeinsam noch mehr Reisemöglichkeiten anzubieten.“

Im Rahmen der Interline-Partnerschaft können Gäste ihre gesamte Reise über beide Fluggesellschaften hinweg auf einem Ticket buchen. Darüber hinaus profitieren sie von einem durchgecheckten Gepäck bis zum endgültigen Reiseziel, einem Check-in für die gesamte Reisestrecke sowie komfortablen und nahtlosen Anschlussverbindungen.

Chicago stärkt wachsendes Nordamerika-Netzwerk

Mit der Wiederaufnahme der Verbindung zwischen Frankfurt und Chicago im Sommerflugplan 2027 erweitert Condor ihr Nordamerika-Angebot um ein weiteres wichtiges Ziel. Gleichzeitig gewinnt die neue Partnerschaft mit American Airlines zusätzlich an Bedeutung: Chicago O'Hare zählt zu den größten Drehkreuzen der Fluggesellschaft und bietet zahlreiche Anschlussmöglichkeiten zu Destinationen in den USA und Kanada. Gemeinsam mit den Condor Zielen Boston, New York, Chicago und Los Angeles entsteht ein starkes Netzwerk mit nahtlosem Zugang zu Hunderten von Reisezielen in Nordamerika.

Weiterer Ausbau des internationalen Partnernetzwerks

Die Zusammenarbeit mit American Airlines ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der internationalen Partnerschaftsstrategie von Condor. Aufbauend auf der seit mehr als zehn Jahren erfolgreichen Zusammenarbeit mit Alaska Airlines baut Condor ihr Partnernetzwerk in Nordamerika konsequent weiter aus. Gleichzeitig ergänzt die Kooperation das stetig wachsende globale Partnernetzwerk der Fluggesellschaft. Zuletzt hatte Condor eine neue Partnerschaft mit Qantas bekannt gegeben und damit die Anschlussmöglichkeiten in Australien und Neuseeland erweitert. Gemeinsam stärken diese Kooperationen die weltweite Konnektivität von Condor und bieten Gästen noch mehr komfortable Reisemöglichkeiten rund um den Globus.

Tickets mit beiden Fluggesellschaften sind in Kürze unter www.condor.com, im Reisebüro sowie über weitere Vertriebspartner buchbar. Gäste profitieren dabei von der Buchung ihrer gesamten Reise auf einem Ticket, nahtlosen Anschlussverbindungen sowie einem Gepäcktransport bis zum endgültigen Reiseziel.

Condor