Condor stellt Sommerflugplan vor

Condor Boeing 767 (Foto: Condor)

Condor startet im Sommer 2020 weiter durch und weitet den Sommerflugplan um zwei neue Ziele aus.

Passend zur schönsten Zeit des Jahres hebt der Ferienflieger im kommenden Sommer zu neuen Zielen in Montenegro und erstmals auch an die Côte d‘Azur ab. Ergänzend dazu erhöht Condor einige ihrer bereits bestehenden Streckenfrequenzen nach Griechenland und Mallorca sowie auf die Kanaren. Der Sommerflugplan beginnt am 1. Mai 2020.

Ab Frankfurt neu nach Toulon in Frankreich und Tivat in Montenegro

Neben dem neuen Ziel Paphos auf Zypern steuert Condor im Sommer 2020 mit Toulon an der Côte d‘Azur sowie Tivat in Montenegro zwei weitere neue Ziele an. Frankreich-Liebhaber starten von Frankfurt aus gleich drei Mal pro Woche in die Hafenstadt mit französischem Lebensgefühl, köstlicher Kulinarik und Traumsandstränden zwischen Saint-Tropez und Cassis. Sie ist der ideale Ausgangspunkt für eine Weiterreise in die Provence.

Ebenfalls neu im Sommerflugplan ist Tivat in Montenegro. Die Hafenstadt an der montenegrinischen Küste ergänzt die bestehenden Ziele in der Region, Split und Dubrovnik. Montenegro gilt als Geheimtipp für Adria-Liebhaber: Die Bucht von Kotor mit ihren fjordartigen Becken bietet insbesondere für naturverbundene Urlauber einen beeindruckenden Anblick. Condor nimmt im Sommer 2020 ab Frankfurt zwei Mal wöchentlich Kurs auf Tivat.

Von Deutschland nonstop auf die griechischen Inseln

Condor-Gäste können die beiden griechischen Inseln Mykonos und Santorini im Sommer 2020 nun auch bequem nonstop erreichen. Der Ferienflieger bringt seine Gäste von Düsseldorf, Frankfurt und München aus ein Mal pro Woche nach Mykonos im Ägäischen Meer. Ebenfalls nonstop ab Düsseldorf, Frankfurt und München wird Condor zwei Mal wöchentlich die Insel Santorini anfliegen, welche unter anderem wegen ihrer typisch malerischen weißen Häuser mit blauen Dächern beliebt ist.

Paphos auf Zypern fliegt Condor ebenfalls neu an und hebt immer montags und freitags ab Frankfurt, München, Düsseldorf und Leipzig mit Kurs auf die zypriotische Insel ab. Flüge sind bereits ab 99,99 Euro buchbar.

Deutschlands beliebtester Ferienflieger bietet zudem ganz neu einen wöchentlichen Flug von Stuttgart nach Samos an. Die griechische Insel wird zudem ab Frankfurt, Düsseldorf, München und Hannover angeflogen. Insgesamt fliegt Condor 17 Ziele in Griechenland ab sieben deutschen Abflughäfen an.

Sommerurlaub unter der kanarischen Sonne

Derzeit fliegt Condor die kanarischen Inseln Gran Canaria, Teneriffa und Fuerteventura bereits mehrfach wöchentlich von Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart aus an. Im Sommer 2020 bietet Condor ihren Gästen von den Abflughäfen Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München zusätzliche Flugtage an, sodass Gäste des Ferienfliegers die beliebten Urlaubsinseln noch öfter erreichen können. Das Kanarenangebot wird von vier wöchentlichen Flügen nach La Palma und elf wöchentlichen Flügen nach Lanzarote komplettiert.

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