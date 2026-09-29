Condor ordnet Gesellschafterstruktur neu

Airbus A330neo von Condor startet zum Erstflug (Foto: Airbus)

Condor wird durch den britischen Investor Attestor vollständig übernommen, die Übernahme soll am 31. August 2027 vollzogen sein.

Die deutsche Fluggesellschaft Condor ordnet ihre Gesellschafterstruktur neu. Nach der vorzeitigen Rückzahlung der Staatshilfen durch Condor im Frühjahr 2026 wird die bislang über die SG Luftfahrtgesellschaft im Auftrag des Bundes und des Landes Hessen gehaltene Beteiligung von 49 Prozent neu geordnet. Grundlage dafür ist die bereits beim Einstieg von Attestor im Jahr 2021 vereinbarte, und jetzt ausgeübte, Option zum Erwerb dieser Anteile. Der Vollzug der Übernahme (Closing) ist zum Stichtag 31. August 2027 geplant.

Der Schritt schließt eine außergewöhnliche Phase in der Geschichte der deutschen Fluggesellschaft ab. Nach der Insolvenz des damaligen Mutterkonzerns Thomas Cook und den Folgen der Corona-Pandemie hatten Bund und Land Hessen maßgeblich dazu beigetragen, Condor in einer unverschuldeten Notlage zu stabilisieren. Attestor, hatte sich 2021 als langfristig orientierter Investor an Condor beteiligt und die Weiterentwicklung des Unternehmens aktiv begleitet.

Condor hat in den vergangenen Jahren ihre Langstreckenflotte erneuert, baut ihre Kurz- und Mittelstreckenflotte weiter aus und entwickelt ihr Städteflugnetz als Zubringer für das Drehkreuz Frankfurt konsequent weiter.

Condor / Redaktion