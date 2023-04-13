Condor kooperiert mit Air Prishtina

Condor Boeing 767 (Foto: Condor)

Auftakt einer langfristigen Partnerschaft: Der Ferienflieger Condor und der Reiseanbieter Air Prishtina verbinden ab sofort Deutschland mit dem Kosovo.

Seit Ende März 2023 geht es dreimal pro Woche von Düsseldorf sowie einmal pro Woche von München nach Pristina, Hauptstadt der Republik. Eingesetzt wird ein Airbus A320.

Air Prishtina ist einer der führenden Anbieter von preiswerten und qualitativ hochwertigen Flugreisen in den Kosovo, nach Nordmazedonien und Montenegro und Condor freut sich hier einen starken Partner gewonnen zu haben.

Aufgrund der positiven Buchungsentwicklung soll die Anzahl der wöchentlichen Verbindungen im kommenden Winter nochmal ausgebaut werden. Die Flüge sind über die Air Prishtina-Website buchbar.