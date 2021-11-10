Condor fliegt wieder nach New York

Condor Boeing 767 (Foto: Condor)

Am 8. November 2021 machte sich Condor-Flug DE2016 mit 245 Gästen an Bord pünktlich auf den Weg von Frankfurt zum JFK-Airport in New York City.

Den Erstflug hatte Condor vorgezogen, nachdem die USA die Öffnung des Landes für den 8. November festgesetzt hatte. New York-JFK wird fünf Mal wöchentlich bedient. Von dort aus haben Gäste die Möglichkeit mit der Partner-Airline JetBlue ab New York zu über 40 Zielen in den USA weiterzureisen. Flüge sind bereits ab 259,99 EUR pro Person und Stre-cke buchbar (Stand November 2021), teilte die Airline heute mit.

Die unkomplizierte Einreise für vollständig geimpfte Gäste ist möglich. Für die Einreise in die USA ist lediglich die vollständige Impfung mit WHO-zertifiziertem Impfstoff notwendig. Zusätzlich wird ein negativer Testnachweis, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, für die Einreise verlangt.

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