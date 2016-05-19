Condor fliegt von München nach Varna

Condor Airbus A320 (Foto: Condor)

Der Ferienflieger Condor feierte am Sonntag seinen Erstflug von München nach Varna (VAR).

Die bulgarische Hafenstadt wird im Sommer 2016 als neue Destination immer sonntags ab München angeflogen. Um 6:10 Uhr hob der Airbus A320 mit der Flugnummer DE1708 in der bayrischen Hauptstadt ab. Die Flugzeit beträgt 2:15h und Tickets gibt es nach Airline-Angaben ab 49,99 Euro.

„Mit Varna als neuem Ziel können wir unseren Fluggästen jetzt auch das wunderschöne Urlaubsziel Bulgarien, am Schwarzen Meer, anbieten. Innerhalb der Thomas Cook Group Airlines ist es neben Sofia und Burgas bereits das dritte bulgarische Ziel im Flugprogramm,“ so Tammo Gause, Commercial Director Short and Medium Haul Condor.

Varna, früher Odessos, ist am Schwarzen Meer im Osten Bulgariens gelegen und nach Sofia und Plowdiw mit seinen 350.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt des Landes. Mit seinem Zugang zum Schwarzen Meer bietet Varna ruhe- und entspannungssuchenden Menschen eine idyllische Alternative zum hochfrequentierten Goldstrand, welcher nördlich an die Stadt grenzt.

Plamen Bakalov, Leiter des bulgarischen Fremdenverkehrsamtes in Frankfurt am Main, freut sich über die neue Condor Destination: „Bulgarien wird immer mehr zu einem beliebten Reiseziel für deutsche Urlauber und wir freuen uns sehr, dass Condor nun auch Varna von München aus anfliegt. Mit seiner internationalen Kultur und der Schönheit der Stadt wird Varna die Urlauber begeistern.“

In Varna können zahlreiche kulturelle und regionale Schätze erkundet werden. So beherbergt das Archäologische Museum den ältesten Goldschatz der Welt. Aktivurlauber haben die Möglichkeit Wandertouren entlang der Küste vorzunehmen oder in den Wellen des Schwarzen Meeres zu surfen. Als Startpunkt für einen Tagesausflug dient der zentral gelegene Meeresgarten, in dem riesige Bäume und eine üppige Vegetation an heißen Sommertagen Schatten spenden. Gleichzeitig bietet dieser einen wunderbaren Meerblick.

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