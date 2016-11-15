Condor fliegt von München nach Tobago

Condor Boeing 767 (Foto: Condor)

Am Samstag startete Condor erstmals von München nach Tobago und als Direktflug weiter nach Barbados.

Der Ferienflieger bedient im Winterflugplan 2016/17 immer samstags ab München die beiden Inseln in der Karibik. Zum Einsatz kommt eine Boeing 767-300 Winglets mit Economy Class, Premium Class und Business Class. „Seit mehr als 20 Jahren fliegen wir und unsere Schwesterairline Thomas Cook Airlines UK bereits ab Frankfurt und Manchester nach Barbados. Dabei hat sich eine starke Partnerschaft entwickelt, auf die wir sehr stolz sind“, sagt Ralf Teckentrup, Vorsitzender der Condor Geschäftsführung. „Barbados, wie auch Tobago, sind sehr beliebte Ziele. Aus diesem Grund feierte an diesem Wochenende ebenfalls unsere britische Schwester ihren Erstflug nach Tobago.“

Mit den neuen Verbindungen ab München wird das bereits bestehende Condor Langstrecken Portfolio in der bayrischen Hauptstadt auf 15 Urlaubsziele erweitert. „Condor ist ein starker Partner von uns und wir freuen uns sehr darüber, dass die Airline unseren Gästen hier in Süddeutschland ab sofort zwei weitere Ziele in der Karibik anbieten kann“, so Dr. Michael Kerkloh, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH.

Barbados ist eine Insel der kleinen Antillen. Hier trifft karibisches Flair auf britische Lebensart, was einen Besuch zu einem besonderen Erlebnis macht. Die östlichste Karibikinsel lockt nicht nur mit kilometerlangen Traumstränden, auch aufgrund der berühmten kreolischen Küche und den vielfältigen Sportangeboten gehört die Insel zu einer der beliebtesten Condor Destinationen.

Im Sommer 2017 wird das Engagement in München zusätzlich um die beiden US Ziele Las Vegas und Seattle erweitert. „Der Ferienflieger hat den Standort München in den letzten zwei Jahren stark ausgebaut und verbindet München inzwischen mit vielen Zielen in der Karibik, Amerika, im indischen Ozean oder den attraktiven Kurz- und Mittelstreckenzielen in Griechenland, auf den Kanaren und den Balearen“, ergänzt Kerkloh.

In Kooperation mit der Fluggesellschaft Caribbean Airlines bietet Condor zudem die Möglichkeit von den beiden Inseln Barbados und Tobago in die Hauptstadt Trinidads, Port of Spain, zu reisen.

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