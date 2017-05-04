Condor fliegt von Frankfurt nach San Diego

Thomas Cook Condor Boeing 767 (Foto: Thomas Cook)

Der Ferienflieger Condor feierte am 1. Mai 2017 seinen Erstflug von Frankfurt nach San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien.

Der Erstflug bildet den Startschuss für die USA Offensive im Sommer 2017, mit den neuen Direktflügen nach San Diego, New Orleans (MSY) und Pittsburgh (PIT). Die Neuzugänge erweitern das Streckennetz auf insgesamt 16 Ziele in Nordamerika.

Condor fliegt jeden Montag, Donnerstag und Samstag nach San Diego mit einer Boeing 767-300.

„Wir sind sehr stolz darauf unsere USA Expansion weiter fortzuführen. Nordamerika ist nach wie vor als Urlaubs- und Geschäftsreiseziel beliebt und nachgefragt und mit elf Zielen in den USA und fünf Zielen in Kanada sind wir hier gut aufgestellt,“ so Ralf Teckentrup, Vorsitzender der Condor Geschäftsführung. „Auch unsere Schwesterairline Thomas Cook Airlines UK erweitert ihr Amerika Angebot in diesem Sommer, mit einer neuen Verbindung von Manchester nach San Francisco.“

Die drei neuen Condor Ziele ergänzen im Sommer 2017 das bestehende Nordamerika-Programm des Ferienfliegers neben Austin (AUS), Baltimore/Washington (BWI), Las Vegas (LAS), Portland/Oregon (PDX), Minneapolis/Minnesota (MSP), Seattle (SEA), Anchorage (ANC), Calgary (YYC), Fairbanks (FAI), Halifax (YHZ), Toronto (YYZ), Vancouver (YVR) und Whitehorse (YXY).

Für Sonnenhungrige und Surfer ist San Diego mit seinen rund 300 Sonnentagen im Jahr ein ideales Reiseziel. New Orleans hingegen lässt als „Wiege des Jazz“ das Herz eines jeden Jazzliebhabers höher schlagen. Gelegen an der Mündung des Mississippi Rivers, ist insbesondere das French Quarter mit seinen bunten Häusern und dem Ausgehviertel an der Bourbon Street einen Ausflug wert. Pittsburgh eignet sich perfekt als Ausgangspunkt für eine Rundreise durch die USA oder Kanada. Condor bedient San Diego im Sommer 2017 mit drei Flügen sowie New Orleans und Pittsburgh mit zwei Flügen in der Woche.

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