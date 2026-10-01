Condor baut Streckennetz ab Frankfurt aus

Condor Airbus A320-200 (Foto: Condor)

Condor erweitert ihr europäisches City-Netzwerk ab Frankfurt und nimmt mit Stockholm/Arlanda (ARN), Athen (ATH) und Florenz (FLR) drei weitere attraktive Destinationen in den Flugplan auf.

Mit der Netzerweiterung wächst das City-Angebot der Airline auf insgesamt 16 europäische Metropolen. Gleichzeitig stärkt Condor den Frankfurt Airport (FRA) als internationales Drehkreuz und schafft zusätzliche Möglichkeiten für komfortable Umsteigeverbindungen zwischen Europa und Nordamerika, der Karibik, Afrika und weiteren Langstreckenzielen im Condor Streckennetz.

Drei neue City-Ziele ab Frühjahr 2027

Den Auftakt macht Athen: Ab dem 28. April 2027 verbindet Condor Frankfurt während der Sommersaison einmal täglich mit der griechischen Hauptstadt und ergänzt damit das europäische Streckennetz um eine der beliebtesten Destinationen im Mittelmeerraum.

Ab dem 6. Mai 2027 erweitert Florenz das Streckennetz. Die Hauptstadt der Toskana wird während der Sommersaison zweimal täglich angeflogen und schafft zusätzliche Reisemöglichkeiten sowohl für Geschäfts- als auch für Urlaubsreisende.

Mit Stockholm folgt ab dem 13. Mai 2027 eine weitere bedeutende europäische Metropole. Stockholm/Arlanda wird ganzjährig zweimal täglich bedient und ergänzt den Flugplan um eine attraktive Wirtschafts- und Freizeitdestination in Skandinavien.

„Mit der Erweiterung unseres City-Netzwerks investieren wir gezielt in den weiteren Ausbau unseres Hubs am Frankfurt Airport. Unsere Gäste profitieren von einem noch größeren europäischen Angebot sowie optimal aufeinander abgestimmten Anschlüssen zu unseren Langstreckenzielen. Frankfurt entwickelt sich damit weiter zu einem starken internationalen Drehkreuz für Geschäfts- und Urlaubsreisen gleichermaßen“, sagt Dr. Pierre Dominique Prümm, CCO bei Condor.

Frankfurt als internationales Drehkreuz weiter gestärkt

Mit den neuen Verbindungen baut Condor ihre Hub-Strategie am Frankfurt Airport konsequent weiter aus. Die zusätzlichen City-Destinationen schaffen attraktive Umsteigeverbindungen zwischen europäischen Metropolen und den Langstreckenzielen der Airline in Nordamerika, der Karibik, Afrika und Asien. Durch die enge Abstimmung der Flugpläne profitieren Gäste von kurzen Umsteigezeiten und einer komfortablen Reiseplanung über Frankfurt. Gleichzeitig verbessert sich die Anbindung europäischer Metropolen für Gäste aus aller Welt.

Ausbau zur Netzwerk-Airline

Mit 16 europäischen City-Zielen im kommenden Sommer baut Condor ihre Rolle als Netzwerk-Airline konsequent weiter aus. Das wachsende Kurzstreckennetz ergänzt das Langstreckenangebot optimal und stärkt Frankfurt als einen der bedeutendsten internationalen Luftverkehrsstandorte Europas.

Weitere Informationen zum Streckennetz sowie Buchungsmöglichkeiten finden Interessierte unter www.condor.com.