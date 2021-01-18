Condor Flüge ab Leipzig/Halle

Condor Boeing 767 (Foto: Condor)

Ferienflieger Condor bietet ab dem 30. Januar 2021 wieder Verbindungen ab Leipzig/Halle an. Damit reagiert Condor auf die vorgezogenen Winterferien in Sachsen.

Zwei Mal wöchentlich bringt Condor Urlauber wieder in den ägyptischen Badeort Hurghada und steuert drei Mal pro Woche die Kanaren an. Freitags geht es nach Teneriffa, samstags nach Fuerteventura und sonntags nach Gran Canaria. Auf den Inseln herrschen auch im Winter angenehme Temperaturen und Urlauber können Sonne, Strände und das Meer genießen. Reisen sind ab sofort bei allen deutschen Veranstaltern buchbar, Flugtickets gibt es online, im Reisebüro oder telefonisch.

Urlaub sehr begehrt

Ralf Teckentrup, CEO von Condor: "Die Sehnsucht nach Urlaub ist groß, das sehen wir an unseren Flügen auf die Kanarischen Inseln, nach Kuba, in die Dominikanische Republik oder auf die Malediven. Wir freuen uns, dass verantwortungsbewusstes Reisen pünktlich zu den Winterferien auch für unsere Kunden ab Leipzig wieder möglich ist – mit garantiert menschenleeren Stränden, Sonne und Erholung."

Götz Ahmelmann, CEO Mitteldeutsche Flughafen AG: "Wir freuen uns, dass Condor nach der Zwangspause als erste Airline wieder an den Start geht. Die Kanaren und Ägypten sind gerade jetzt beliebte Sonnenziele. Condor setzt damit ein optimistisches Zeichen. Wir sind überzeugt, dass die Nachfrage nach touristischen Flugverbindungen über die Winterferien hinaus deutlich steigen wird, sobald die Reisebeschränkungen fallen."