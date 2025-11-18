Condor Boeing 757: Das Ende einer Ära

Condor Boeing 757 startet am Flughafen Wien (Foto: Flughafen Wien)

Am 5. November empfing der Flughafen Wien Schwechat einen Ehrengast ‒ eine Boeing 757 der deutschen Condor auf ihrem allerletzten Passagierflug vor der Ausmusterung.

Die Verbindung zwischen Condor und dem Flughafen Wien ist eng, bietet die deutsche Airline doch seit heuer tägliche Flüge zwischen Wien und Frankfurt an. Zum Festakt für den Abschied von der Boeing 757 hielt deshalb sogar Flughafen Wien Vorstand Julian Jäger eine Festansprache, ehe die Maschine wieder zurück nach Frankfurt flog. Patrick Huber erzählt in seinem neuesten Buch, einem hochwertigen Bildband, die Geschichte der Boeing 757 bei Condor und zeichnet den Sonderflug nach Wien, die „höchste Party der Welt“ samt DJ an Bord, sowie den Festakt mit 65 Fotografien und einem Interview mit dem Kapitän des Abschiedsfluges detailliert nach.

Cover von Buch: Condor Boeing 757 Abschied von Patrick Huber

Inhaltsbeschreibung

Nach 35 Jahren endete bei Condor am 5. November 2025 die Ära der Boeing 757. Der traditionsreiche deutsche Ferienflieger feierte diesen Tag mit einem Sonderflug zwischen Frankfurt und Wien ‒ samt der „höchsten Party der Welt“, bei der Senior First Officer Sascha Flamm als DJ hoch über den Wolken die Gäste in Stimmung brachte. Mit der Ausflottung der 757 ging bei Condor aber nicht nur die Ära dieses Typs zu Ende, sondern auch die von Boeing-Flugzeugen. Seit dem 6. November 2025 fliegt die Fluggesellschaft nun mit einer reinen Airbus-Flotte. Der Wiener Flughafen empfing die Boeing 757 der Condor auf ihrem letzten Passagierflug mit einer Ehreneskorte. Anschließend gab es für Passagiere und geladene Gäste einen würdevollen Festakt. In den Ansprachen wurde noch einmal die Bedeutung dieses Flugzeugtyps für Condor unterstrichen. Für die Passagiere und die gesamte Besatzung des Sonderfluges DE 757 am 5. November von Frankfurt nach Wien und wieder zurück waren es besonders emotionale Momente, die sie ihr ganzes Leben lang in bester Erinnerung behalten werden. In diesem akribisch und liebevoll gestalteten Bildband lässt der österreichische Luftfahrtfotograf und Flugexperte Patrick Huber seine ganz persönlichen Eindrücke dieses Tages noch einmal minutiös Revue passieren, erzählt die 35-jährige Geschichte der Boeing 757 bei Condor und hat nachrecherchiert, was aus den ausgeschiedenen Flugzeugen geworden ist, beziehungsweise nun noch wird. Und er nimmt all jene, die leider nicht selbst dabei sein konnten, mit auf den letzten Passagierflug der 757 bei Condor, macht die Emotionen greifbar, lässt die Leser teilhaben an den Ereignissen des 5. November 2025 ‒ ein Tag, an dem auf den Flughäfen Wien und Frankfurt ein Stück deutscher Luftfahrtgeschichte zu Ende geschrieben wurde. Abgerundet wird das Buch durch ein Interview mit Flugkapitän David Friedman, der beim allerletzten Passagierflug nach Frankfurt als Pilot Flying im Cockpit saß. Patrick Huber hat so ein Werk geschaffen, das ohne Zweifel in die Bücher-Sammlung jedes Fans von Condor und/oder der ikonischen Boeing 757 gehört.

Informationen zum Buch

• A4 Hardcover

• Papierqualität 170g/m2 (Fotobuch)

• 48 Seiten gesamt

• 65 Abbildungen auf 33 Seiten im hochwertigen Farbdruck

• ISBN: 978-3-565090-72-3

• Preis EUR 29,99,-- (zzgl. Versandspesen)

• Erhältlich ist das neue Buch „Condor: Das Ende einer Ära ‒ Abschied von der Boeing 757“ ab sofort über den Webshop des Verlages „Epubli“. Außerdem kann es unter Angabe der ISBN über alle Buchhandlungen in Österreich und Deutschland sowie (in Kürze) Onlinebuchhändler bezogen werden.

Über den Autor

Patrick Huber ist seit den 1990er Jahren national sowie international journalistisch tätig und zählt heute zu den profiliertesten Flugexperten sowie Luftfahrtfotografen Österreichs.

Er ist Autor von mehr als 20 Sachbüchern beziehungsweise Bildbänden zu zivilen und militärischen Themen, darunter „AUA Flug 901: Katastrophe vor Moskau“, „TAROM Flug 371 ‒ Rumäniens schwerste Luftfahrtkatastrophe“ (dieser Titel ist auch auf Englisch erschienen), „Germanwings Flug 9525 ‒ Absturz in den französischen Alpen“, „Montana Austria ‒ Österreichs vergessener Langstreckenpionier“, „Lufthansa Flug 540: Der erste Jumbo-Absturz“, „Das Geheimnis von Malev Flug 240 ‒ Mysteriöser Absturz vor Beirut“ (ebenfalls auf Englisch erschienen), „Airpower 22 ‒ Donnernder Himmel über Zeltweg“, „Der Flughafen Wien in Bildern von 2005 bis 2006“, „,Cleared for Take off!’ ‒ ein Tag im Leben einer AUA-Crew“, „Die Erstlandung des Emirates A380 auf dem Flughafen Wien, „Die legendäre An-225 ,Mrija’ in Österreich“, „Pan Am Flug 103: Die Tragödie von Lockerbie – Weihnachtsreise in den Tod“, „Als der Tod vom Himmel stürzte – die Flugtagkatastrophe von Ramstein“, „Todesflug EL AL 1862 – die Katastrophe von Amsterdam“, „Das Flugtagunglück von Lemberg – eine in Vergessenheit geratene ukrainische Tragödie“ und „Tödliche Flammen im Frachtraum – der mysteriöse Absturz der ,Helderberg’“. Seine Bücher über das Unglück im deutschen Ramstein (das Werk erschien Anfang April 2024 bereits in der 2. überarbeiteten und erweiterten Auflage) und den Absturz der Pan Am in Lockerbie im Jahr 1988 gelten in Fachkreisen als Standardwerke zum jeweiligen Thema. Das im Dezember 2023 ‒ zum 35. Jahrestag der Katastrophe ‒ veröffentlichte Werk über den Absturz der Pan Am 103 auf Lockerbie ist zudem wohl das erste deutschsprachige Buch überhaupt zu dieser Causa.

Mehr Informationen und weitere Bücher von Patrick Huber finden Sie auf der persönlichen Homepage des Autors: www.der-rasende-reporter.info