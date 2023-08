Comlux entscheidet sich für Boeing 767

Comlux hat an der NBAA bekannt gegeben, dass sie sich bei dem BBJ für eine Boeing 767 entschieden hat.

Die Boeing 767 wird im eigenen Werk in Indianapolis zu einem VVIP Flugzeug umgebaut. Comlux will den neuen Business Jet an die königliche Familie von Bahrain und andere finanzstarke Kunden vermieten, die Maschine soll in Bahrain stationiert werden. Bei dem Aircraft Operating Certificate hat sich Comlux für eines in Aruba entschieden, für den Schweizer Anbieter ist es das erste AOC aus Aruba. Die Boeing 767 BBJ wird für 60 Passagiere ausgelegt werden.