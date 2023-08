Comair kauft Boeing 737-800

Die südafrikanische Fluggesellschaft Comair wird acht neue Boeing 737-800 Verkehrsflugzeuge kaufen.

Die Fluggesellschaft konnte in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2009-2010 einen Gewinn von 32,6 Milllionen Rand (4,27 Millionen USD) erwirtschaften, das waren 2,7 Prozent mehr als in der gleichen Zeitspanne im vergangenen Geschäftsjahr. Die Fluggesellschaft Comair betreibt Flüge im Unterauftrag von British Airways und etablierte 2001 ihre eigene Low Cost Airline kulula.com. Anlässlich der Präsentation der Halbjahreszahlen gab der Carrier bekannt, dass er acht Boeing 737-800 in Auftrag gegeben hat, die zwischen 2012 und 2015 in die Flotte integriert werden. Comair betreibt momentan rund zwanzig Boeing 737 Maschinen.

