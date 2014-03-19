Comair kauft Boeing 737 MAX

Die südafrikanische Comair hat bei Boeing acht Boeing 737 Max 8 in Auftrag gegeben, die Maschinen entsprechen nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von 830 Millionen US Dollar.

Diese Bestellung wurde bereits im Dezember ins Auftragsbuch von Boeing unter den nicht genannten Kunden aufgenommen. Bei diesem Auftrag handelt es sich um die erste Boeing 737 MAX Bestellung aus Afrika. Neben vielen aerodynamischen Detailverbesserungen erhält die überarbeitete Boeing 737 modernste LEAP-1B Triebwerke von CFM International und neu entwickelte Advanced Technology Winglets. Messungen im Windkanal und entsprechende Datenanalysen haben ergeben, dass die Boeing 737 MAX beim Treibstoffverbrauch 13 Prozent effizienter ist als die modernsten Boeing 737 Modelle von heute.