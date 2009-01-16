Colgan bestellt 15 Q400 für Inland Code Sharing

Die Pinnacle Airlines Tochter Colgan Airways bestellte 15 Q400 im Wert von etwa USD 432 Millionen.

Geliefert werden sollen sie zwischen August 2010 und August 2011. Mit der Bestellung werden 10 bedingte Bestellungen der ursprünglichen Bestellung von 2007 umgetauscht und Optionen auf 5 weitere wahrgenommen. Colgan will die Flugzeuge im bestehenden Code Sharing Abkommen mit Continental Airlines einsetzen. Pinnacle hat noch 15 weitere Q400 Optionen für 2011.