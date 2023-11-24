Codeshare zwischen Delta und airBaltic

Air Baltic Bombardier CS300 (Foto: Bombardier)

Delta Air Lines und airBaltic haben den Start einer neuen Codeshare-Partnerschaft bekanntgegeben.

Angesichts der erhöhten Nachfrage nach Reisen über den Atlantik in diesem Jahr wird Delta künftig seinen Code DL zu airBaltic-Flügen hinzufügen, um Passagieren bequeme Verbindungen sowie flexiblere Buchungs- und Ticketoptionen zwischen Nordamerika und dem Baltikum zu bieten.

„Erweiterte Partnerschaften sind ein wesentlicher Bestandteil unserer langfristigen Strategie, Delta-Kunden besser mit der ganzen Welt zu verbinden“, sagte Alain Bellemare, President – International bei Delta. „Die enge Zusammenarbeit mit airBaltic wird Deltas Verbindung zu dieser dynamischen europäischen Region weiter stärken und den Kunden im Baltikum einen einzigartigen Zugang zu Zielen in den Vereinigten Staaten bieten.“

Das neue Codeshare-Abkommen ermöglicht es Delta ab sofort, seinen Code auf 20 von airBaltic betriebenen Strecken zu drei führenden Städten der lettischen Fluggesellschaft zu platzieren, darunter Riga, Tallinn und Vilnius.

„Dies ist ein historischer Erfolg für airBaltic und Lettland, da wir somit beginnen, unser Streckennetz über den Atlantik zu erweitern“, sagte Martin Gauss, Präsident und CEO von airBaltic. „Die Zusammenarbeit mit Delta, die für ihr umfassendes Netzwerk und ihre internationale Kooperationsinfrastruktur bekannt ist, birgt enorme Chancen. Sie wird nicht nur neue Passagiere für airBaltic anziehen, sondern auch die globale Sichtbarkeit und Konnektivität der baltischen Staaten erhöhen.“

AirBaltic bedient aktuell mehr als 100 Strecken ab Riga, Tallinn, Vilnius und Tampere und bietet Verbindungen zu zahlreichen Zielen im Streckennetz der Fluggesellschaft in Europa, dem Mittleren Osten, Nordafrika und der Kaukasusregion. Ein vollständiger Flugplan von airBaltic und Tickets sind auf der Homepage des Unternehmens verfügbar.

Delta Air Lines