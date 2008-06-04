Clickair und Vueling weiter in Fusionsgesprächen

Aktionäre von Clickair und Vueling Airlines werden in der kommenden Woche wahrscheinlich eine Absichtserklärung verfassen, mit der sie die Fusion der zwei LCCs aus Barcelona anstossen.

Vor der Fusion muss der Handel dem Marktregulierer und der Wettbewerbsbehörde vorgelegt werden. Iberia wird der Mehrheitsaktionär der fusionierten Firma sein, will sie aber nicht kontrollieren. Gespräche über die Unternehmensführung und den Namen der Fluggesellschaft sind im Gang.

Ein IB Manager sagte, es werde kein typischer LCC entstehen, sondern ein neues, auf das europäische Umfeld zugeschnittenes Geschäftsmodell, ähnlich dem von Clickair.

Alle Flüge werden den IB Code tragen und über das zentrale IB Reservationssystem buchbar sein.