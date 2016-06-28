Clever sparen bei airberlin mit topbonus

airberlin Airbus A321 (Foto: airberlin)

Das Vielfliegerprogramm topbonus verbessert fortlaufend die Vorteile für seine Teilnehmer.

Neu startet erstmalig die Aktion zum Meileneinlösen mit dem Online-Reiseportal airberlin holidays. Ab sofort können auf www.airberlinholidays.com angebotene Reisen mit topbonus Meilen bezahlt werden. Unter dem Reisepreis wird der jeweils benötigte Meilenwert angezeigt. Der Mindestmeilenwert beträgt 40.000 Meilen. Dafür kann man zum Beispiel einen zweitägigen Städtetrip mit Flug und Hotel nach Barcelona buchen. Auch Teilzahlungen mit topbonus Meilen sind ab dem Mindestmeilenwert möglich. Wer seinen nächsten Kurztrip oder Urlaub mit topbonus Meilen bezahlen möchte, kann die Buchung telefonisch über das Service Center von airberlin holidays vornehmen. Buchungen sind zum Ortstarif unter der Telefonnummer +49 7221 9690 333 zu den jeweiligen Service-Zeiten möglich.

Weiterhin können im topbonus Shop auf shop.topbonus.de airberlin holidays Wertgutscheine bereits ab 10.000 Meilen erworben werden. Auch diese Wertgutscheine können für die nächste Urlaubsbuchung bei airberlin holidays online eingelöst werden.

Teilnehmer des Vielfliegerprogramms können auf allen Flügen mit airberlin, NIKI, Etihad Airways Partner sowie bei den oneworld® Partnerairlines Meilen sammeln und einlösen. Einmalig für Teilnehmer in Deutschland ist die Möglichkeit beim Bezahlen mit der topbonus Visa Card sowohl Prämien- als auch Statusmeilen zu sammeln. Beim Einsatz der topbonus Visa Card für den Kauf einer airberlin holidays Reise sammelt der Teilnehmer damit doppelt: beim Bezahlen der Reise und beim Fliegen mit airberlin.

Anton Lill, Geschäftsführer der topbonus Ltd.: "Mit dieser neuen Einlöseoption bei airberlin holidays erweitern wir das Spektrum der möglichen Meilennutzung jetzt auch um die Pauschalreise, immer noch eine sehr beliebte Reiseform für Urlaubsreisen und Kurztrips".

André Kollmeyer, Geschäftsführer der airberlin holidays GmbH: "Die Teilzahlungsoption ist ein Produktvorteil für unsere Kunden: Durch die Meileneinlösung können topbonus Teilnehmer den Reisepreis auch von größeren Reisen absenken und ihre Meilen nutzbringend einsetzen".

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