CleanSky soll weiter geführt werden

Vertreter von 14 europäischen Unternehmen der Luftfahrtindustrie und Forschungseinrichtungen haben auf der ILA eine Absichtserklärung zur Fortsetzung des Forschungsprogramms CleanSky für den Zeitraum von 2014 bis 2020 unterzeichnet.

Agusta Westland, Airbus, Alenia Aermacchi, Dassault, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, EADS Casa, Eurocopter, die Fraunhofer Gesellschaft, Liebherr, MTU, Rolls-Royce, Saab, Safran und Thales. Als Fortsetzung der gemeinsamen Technologieinitiative will die Industrie gemeinsam mit der Europäischen Union im Rahmen von CleanSky 2 innerhalb von sieben Jahren insgesamt 3,6 Milliarden Euro in die Forschung im Luftverkehr investieren, wobei der Schwerpunkt auf der Reduzierung der CO2-Emissionen um 75 Prozent bis zum Jahr 2050 liegt.