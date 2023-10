City Airlines startet im nächsten Sommer

Lufthansa City Airlines Airbus A319-100 (Foto: Lufthansa Group)

Die neu gegründete City Airlines der Lufthansa Group wird im Sommer 2024 ihren Flugbetrieb aufnehmen.

Die Fluggesellschaft wurde vergangenes Jahr gegründet und erhielt bereits im Juni ihr Betreiberzertifikat (AOC) vom Luftfahrt-Bundesamt. Sie wird ihre Flüge aus den Drehkreuzen München und Frankfurt anbieten und damit auch Zu- und Abbringerdienste für Lufthansa fliegen. City Airlines operiert dabei neben Lufthansa CityLine. Ab November 2023 beginnt die Rekrutierung des operativen Personals. Zum Start werden Pilotinnen und Piloten sowie Mitarbeitende für die Kabine gesucht.

Die wettbewerbsfähige Stärkung des Kurzstreckennetzwerks ist essenziell für die Marktposition der Lufthansa Group und das geplante Wachstum der Langstrecke im deutschen Markt.

Um City Airlines langfristig aufzustellen, werden in der Rekrutierung für Cockpit-Stellen auch englischsprachige Pilotinnen und Piloten berücksichtigt. Bei der Stellenbesetzung haben Bewerber:innen mit Vorerfahrung Vorrang. Für interessierte Wechsler innerhalb des Konzerns können Angebote zu freiwilligen Wechselkonditionen verhandelt werden. Dies umfasst insbesondere das Personal von Lufthansa CityLine.

„Mit City Airlines wollen wir Perspektiven für die kommenden Jahrzehnte schaffen und nachhaltig Arbeitsplätze am Standort Deutschland sichern. Nur so können wir wachsen und die Drehkreuze in München und Frankfurt nachhaltig stärken,“ sagt Jens Fehlinger, Geschäftsführer von City Airlines.

Gespräche mit den Sozialpartnern, um Bedingungen für wettbewerbsfähige und sichere Arbeitsplätze zu vereinbaren, haben bereits begonnen.

Kund:innen und Fluggäste von Lufthansa können sich an Bord von City Airlines auf ein Lufthansa Kundenerlebnis freuen. City Airlines startet den Flugbetrieb mit A319 Flugzeugen. Zudem bewertet die Lufthansa Group zurzeit die Einsatzmöglichkeiten von Flugzeugen des Typs Airbus A220 oder von Embraer.

Lufthansa Group