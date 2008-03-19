Cirrus Airlines in Landeunfall verwickelt

Laut Cirrus Airlines ist Flug C9 1567 von Berlin Tempelhof kommend, in Mannheim übers Pistenende hinaus gerollt.

Laut Cirrus Airlines ist Flug C) 1567 von Berlin Tempelhof kommend in Mannheim übers Pistenende hinaus gerollt.

Bei der Maschine handelt es sich um eine Dornier Do 328 mit zwei Turboprop Triebwerken. Die 24 Insassen konnten die Maschine unverletzt verlassen. Über die Ursache und den Schaden gibt es noch keine verlässlichen Informationen.