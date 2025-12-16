Christkind im Landeanflug auf Graz

Eurowings am Flughafen Graz (Foto: Flughafen Graz)

Einmal mehr heißt es am 24. Dezember 2025 am Flughafen Graz „Warten aufs Christkind“.

Noch schnell die Kekse backen, mit denen sich das Christkind stärken soll oder eine Weihnachtslaterne basteln, um ihm besser den Weg zu leuchten. Sich mit Weihnachtsgeschichten und Musik von der nicht enden wollenden Warterei auf die Bescherung ablenken. Oder bei einer Flughafenführung Flugzeuge & Co hautnah erleben (und vielleicht sogar das Christkind landen sehen?). Das alles und noch viel mehr ist „Warten aufs Christkind“.

„Warten aufs Christkind“ ist inzwischen für viele schon eine richtige Tradition geworden“, erzählen Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig, die Geschäftsführer des Graz Airport. „Gerne organisiert das Flughafenteam auch heuer wieder diese beliebte Veranstaltung, um Kinderaugen zum Leuchten zu bringen und sich auf den Weihnachtsabend einzustimmen. “

Wann: 24.12.2025, von 09:00 bis 13:00 Uhr

Wo: Abflughalle Graz Airport

Programm: Bastelstation, Kinderbackstube, Weihnachtsgeschichten, Schwungvolle Weihnachtsmusik, Weihnachtsstand mit Punsch und Snacks, Flughafenführungen

Die Flughafenführungen finden um 9:00, 10:00, 10:30 sowie 11:00 Uhr statt. Details zu den Führungen unter graz-airport.at/warten-aufs-christkind-2025

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Über freiwillige Spenden freut sich HELP4KIDS Austria*. Die gesammelten Spenden werden im Anschluss vom Graz Airport großzügig aufgerundet.

*HELP4KIDS ist ein wohltätiger Verein, der von engagierten ehrenamtlichen Helfern getragen wird. Sein Ziel ist es, Familien mit Kindern mit Behinderungen eine Auszeit zu finanzieren und einen gemeinsamen Urlaub mit Betreuung durch Fachpersonal zu ermöglichen.