Chinesische Leasingfirma kauft Boeing 737

Boeing 737 MAX 8 Erstflug (Foto: Boeing)

Die in Dublin beheimatete CDB Aviation Lease Finance platziert bei Boeing einen Auftrag über dreißig Boeing 737 MAX 8 Verkehrsflugzeuge.

Diese Bestellung wurde am 13. März durch den US-amerikanischen Flugzeughersteller Boeing bekannt gemacht. Nach den aktuellen Preislisten entspricht der neue Auftrag einem Wert von 3,3 Milliarden US Dollar. Diese Bestellung war bereits in den Auftragsbüchern von Boeing als namenlos geführt. CDB Aviation hat ihren Hauptsitz in Irland und gehört der China Development Bank Financial Leasing Co LTD.