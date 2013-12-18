Chinesische Investoren steigen bei Cargolux ein

Der luxemburgische Staat hat einen Anteil an der Frachtfluggesellschaft Cargolux an chinesische Investoren verkauft.

Henan Civil Aviation and Investment Co., Ltd. hat sich bei Cargolux einen Anteil von 35 Prozent gesichert. Der Verwaltungsrat von Cargolux hat die Transaktion bereits genehmigt, dies hat die Fluggesellschaft aus Luxemburg am Freitag, den 13. Dezember, mitgeteilt. Die Transaktion kostete die Chinesen 231 Millionen US Dollar und ermöglicht Cargolux in Zukunft einen besseren Zugang zum chinesischen Markt. Hauptaktionär mit 43,4 Prozent bleibt bei der im Staatsbesitz befindlichen Luxair. Luxemburg hat den jetzt an China verkauften Anteil zuerst an Qatar Airways veräußert und nach Unstimmigkeiten wieder zurückgekauft, bleibt zu hoffen, dass mit den chinesischen Investoren besser Anteilseigner gefunden werden konnten.