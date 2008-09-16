Chinesische Airlines melden Rückgang im Verkehr

Air China und China Southern Airlines haben im August weniger Personen transportiert als im selben Monat des letzten Jahres.

Der Personenverkehr der zwei wichtigsten chinesischen Airlines ist im August zurückgegangen. Als Grund nennen die Gesellschaften die verschärften Sicherheitsmassnahmen während der Olympiade in Beijing. Bereits seit dem Erdbeben im Mai sind die Zahlen in der chinesischen Luftfahrt rückläufig. Bei Air China sank das Passagiervolumen im August um 16,6% auf 2,77 Millionen, während China Southern einen 16,2%igen Rückgang auf 4,98 Mio transportierte Personen vermeldete.