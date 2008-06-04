Chinesische Airlines kürzen Langstreckenflüge
04.06.2008 PSEN
Zwei der grössten Fluggesellschaften Chinas wollen unrentable, internationale Langstreckenflüge kürzen um Kosten zu sparen.
Zwei der grössten Fluggesellschaften Chinas wollen unrentable Langstreckenflüge kürzen um Kosten zu sparen.
China Eastern Airline will ihre Streichungen schrittweise vornehmen, so dass keine Strecke ganz davon betroffen ist. Die Fluggesellschaft betreibt 467 Routen, darunter 98 internationale Destinationen. Auch China Southern Airlines will von mehr als 20 internationalen Linien unter anderem Flüge nach Los Angeles, Paris und Singapur streichen. Es gibt keine Auskünfte darüber, ob diese Kürzungen permanent oder nur saisonal wirksam sind. Die Chinesischen Airlines mussten einige Einbussen auf ihren Langstreckenflügen einstecken, schuld daran waren neben den Treibstoffkosten das schwache globale Netzwerk und ungenügende Kostenkontrollen.