Chinesische Airlines kürzen Langstreckenflüge

Zwei der grössten Fluggesellschaften Chinas wollen unrentable, internationale Langstreckenflüge kürzen um Kosten zu sparen.

