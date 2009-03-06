Chinesische Airlines erholen sich

Die chinesische Luftfahrtindustrie zeigt im Januar Zeichen einer leichten Erholung.

Einheimische Airlines haben im Januar gemäss CAAC einen Gesamtgewinn von US$ 5,8 Millionen erwirtschaftet. Nach den ersten elf Monaten des Jahres hatten die Airlines einen Verlust von US$ 1,03 Milliarden verbuchen müssen. Im Januar transportierten die chinesischen Fluggesellschaft kollektive 17,5 Millionen Passagiere, 17,6 Prozent mehr als im Januar 2007. Auf Inlandstrecken kletterten die Passagierzahlen gar um 21,3% auf 16,3 Millionen, ganz im Gegensatz zu den internationalen Routen, wo die Zahlen um 17 Prozent zurück gingen. Die durchschnittliche Auslastung lag 0,2 Prozentpunkte tiefer als im Jahr zuvor und erreichte 75,2 Prozent. Das Cargovolumen schrumpfte um 29 Prozent und erreichte noch 264,334 Tonnen. CAAC rechnet damit, dass die Airlines ihre Verluste verkleinern werden und Ende Jahr vielleicht sogar schwarze Zahlen schreiben werden.