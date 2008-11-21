Chinas wählt Fluggesellschaften für Flüge nach Taiwan

Die chinesische Zivilluftfahrtbehörde CAAC wählte neun Fluggesellschaften von Chinas Festland aus, die Wochentags Flüge über die Formosatrasse nach Taiwan anbieten dürfen.

Die chinesische Luftfahrtbehörde CAAC wählte neun Fluggesellschaften von Chinas Festland aus, die Wochentags Flüge über die Formosatrasse nach Taiwan anbieten dürfen.

Die 54 Flüge pro Woche sollen ab dem 15. Dezember verkehren. Bisher flogen Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Xiamen Airlines und Shanghai Airlines die Strecke schon am Wochenende, Sichuan Airlines, Shandong Airlines und Shenzhen Airlines dürfen nun auch an Wochentagen fliegen. Für Frachttransporte wurden China Cargo Airlines, China Southern Airlines und Air China Cargo gewählt.