Chinas Fluggesellschaften erzielen US$563 Millionen Gewinn

Gemeinsam haben die Airlines Chinas in der ersten Hälfte des laufenden Jahres einen Nettogewinn von US$563 Millionen eingeflogen.

Dies entspricht einer Verbesserung von 4,1 Prozent gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres. Dem positiven Resultat förderlich waren die tieferen Treibstoffkosten – im Inland sanken sie um 34,7 Prozent. Die Airlines sparten insgesamt rund US$1,53 Milliarden und transportierten 107 Millionen Passagiere, 16,4 Prozent mehr als in der ersten Jahreshälfte 2008. Die Zunahme ist dem Inlandverkehr zuzuschreiben, auf den internationalen Strecken gingen die Passagierzahlen um 16,8 Prozent zurück, das Cargovolumen um 17,4 Prozent. CAAC ist optimistisch, dass die chinesischen Airlines ihre Leistungen in der zweiten Jahreshälfte verbessern werden.