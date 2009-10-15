Chinas Airlines erzielen Gewinn

Die Airlines Chinas haben in den ersten neun Monaten einen Gewinn von insgesamt US$896,7 Millionen erwirtschaftet.

CAAC nannte die Erholung der Wirtschaft und tieferen Treibstoffpreise als Gründe für das gute Resultat. Die Gesamteinnahmen gingen um 2,2 Prozent auf US$22,4 Milliarden zurück, während die Kosten um 3,8 Prozent auf US$22,5 Milliarden sanken. Die Anzahl der Passagiere kletterte um zwanzig Prozent auf 170 Millionen und die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich um 1,7 Prozentpunkte und erreichte 75,9 Prozent. Insgesamt beförderten die chinesischen Airlines 3,1 Millionen Tonnen Cargo und damit 0,4 Prozent mehr als in den ersten neun Monaten des Vorjahres. Für den Monat September melden die Fluggesellschaften ein kollektives Einkommen von US$23,4 Millionen, eine unglaubliche Verbesserung im Vergleich zum Verlust des Septembers 2008. Insgesamt flogen 19,3 Millionen Personen im letzten Monat mit chinesischen Airlines, was einer Verbesserung von 17,3 Prozent entspricht. Die Flugzeuge waren weniger gut belegt: die Auslastung lag um 1,3 Prozentpunkte tiefer als im Vorjahr bei 74,2 Prozent. Das Cargo Volumen vergrösserte sich um 24,7 Prozent auf 456.500 Tonnen.