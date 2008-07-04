China und Taiwan eröffnen Flugverbindung

Heute wurde die historische Flugverbindung zwischen China und Taiwan eröffnet. Den ersten Flug absolvierte ein Flugzeug der China Southern Airlines mit 258 Passagieren an Bord, darunter 100 chinesische Touristen.

Es flog von Guangzhou nach Taipeh. Seit Nationalisten nach dem chinesischen Bürgerkrieg 1949 nach Taiwan flohen, hatten keine solchen regulären Flüge mehr stattgefunden. Mit den 36 Rundflügen pro Woche wird den taiwanesischen Reisenden der Umweg über Hongkong oder Macau erspart. Mit den ersten Touristen aus China wachsen auch die Hoffnungen auf wirtschaftlichen Aufschwung, anhaltenden Frieden und die Aufbesserung des internationalen Images. Das Interesse der Flugbranche an den neuen Verbindungsmöglichkeiten ist gross.