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China schliesst seine zwei Flugzeughersteller zusammen

18.06.2008 PSEN
ARJ21_400

Gemäss Presseberichten will die chinesische Regierung ihre beiden Flugzeughersteller zu einem industriellen Grosskonzern verschmelzen.

Die neue Firma, die ab nächstem Monat aus der Fusion von AVIC I und AVIC II entstehen wird, soll grosse Passagier-Maschinen entwickeln und herstellen und so die Abhängigkeit Chinas von Airbus und Boeing reduzieren. AVIC I und II halten beide Anteile von US$ 2,75 Milliarden. China präsentierte ihren ersten einheimischen 90 Sitzer ARJ21-700 Ende 2007, erste Testflüge sollen Ende dieses Jahres erfolgen.

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