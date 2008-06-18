China schliesst seine zwei Flugzeughersteller zusammen

Gemäss Presseberichten will die chinesische Regierung ihre beiden Flugzeughersteller zu einem industriellen Grosskonzern verschmelzen.

Die neue Firma, die ab nächstem Monat aus der Fusion von AVIC I und AVIC II entstehen wird, soll grosse Passagier-Maschinen entwickeln und herstellen und so die Abhängigkeit Chinas von Airbus und Boeing reduzieren. AVIC I und II halten beide Anteile von US$ 2,75 Milliarden. China präsentierte ihren ersten einheimischen 90 Sitzer ARJ21-700 Ende 2007, erste Testflüge sollen Ende dieses Jahres erfolgen.