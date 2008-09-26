China plant Grossflugzeug mit Hilfe von Airbus

Airbus will China scheinbar bei der Planung und Entwicklung eines eigenen Flugzeuges helfen.

Laut einer chinesischen Nachrichtenagentur soll sich Airbus-Chef Thomas Enders positiv zu einer möglichen Zusammenarbeit betreffend des geplanten Bau eines Grosflugzeuges mit der Volksrepublik China geäussert haben. Er hoffe, die Kooperation komme zustande, eine Bedrohung oder mögliche Konkurrenz sähe er in diesem Vorhaben der Chinesischen Regierung nicht. Am Sonntag eröffnet Airbus ihr erstes Montagewerk ausserhalb Europa im chinesischen Tjanjin.