China kauft bei Airbus weitere Verkehrsflugzeuge

Die China Aviation Holding Company (CAS) hat bei dem europäischen Flugzeugbauer Airbus eine Kaufabsichtserklärung für 60 Verkehrsflugzeuge unterzeichnet.

Die Kaufabsichtserklärung beinhaltet 42 Flugzeuge aus der A320 Familie und 18 Grossraumflugzeuge vom Typ A330. Die Verträge wurden am 25. April in China unterzeichnet. In China stehen bei vierzehn Fluggesellschaften rund 750 Maschinen aus der A320 Familie im Einsatz und sechs Airlines betreiben zusammen mehr als 110 A330.