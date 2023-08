China erhöht Kerosinpreise

China National Aviation Fuel (CNAF) will den Quartalspreis für Flugzeugtreibstoff am 1. April 2010 um US$1,4 pro Tonne erhöhen.

Der Preisanstieg ist teilweise darauf zurückzuführen, dass die Regierung die Preise seit November 2009 nicht mehr angepasst hat. Neu soll die Tonne Kerosin US$736 pro Tonne kosten. China passt den Preis für gewöhnlich einmal pro Quartal an und berücksichtigt dabei auch die Importkosten. Im ersten Quartal hatten nur insgesamt 100.000 Tonnen Treibstoff für die einheimischen Airlines ins Land geschafft werden müssen. Der grosse Teil davon, im Monat durchschnittlich 500.000 Tonnen, ging an ausländische Airlines, die an chinesischen Flughäfen auftanken.