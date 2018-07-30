China Southern wird ausgezeichnet

China Southern Airbus A330 (Foto: China Southern)

Im Rahmen der diesjährigen Skytrax World Airline Awards hat China Southern Airlines in einer wichtigen Kategorie den ersten Platz belegt.

Die größte Fluggesellschaft Asiens wurde als die Airline ausgezeichnet, die sich insgesamt am meisten verbessert hat, und dafür als „World’s Most Improved Airline 2018” prämiert. Auch im Gesamt-Ranking aller bewerteten Fluggesellschaften weltweit konnte sich China Southern Airlines deutlich verbessern und belegt nun Rang 14 (Vorjahr: Rang 23).

„Wir freuen uns sehr über die Ehrung, denn sie spiegelt unser permanentes Bemühen wider, unseren Gästen am Boden und in der Luft das bestmögliche Produkt zu offerieren“, so Mars-Wei Chen, als Passenger Sales Director Germany mit Sitz in Frankfurt für das Passage-Geschäft in Deutschland verantwortlich. „Dazu investieren wir in unsere Flotte, in unseren Service und in die Infrastruktur. Zum Beispiel haben wir unseren Passagieren das Einreisen, Umsteigen und Einchecken an unserem Drehkreuz in Guangzhou vor Kurzem erheblich beschleunigt und bequemer gemacht, indem wir dort unsere Operations in das neu gebaute, topmoderne Terminal 2 verlagert haben.“

China Southern Airlines gilt als die größte 4-Sterne-Airline der Welt. Pro Tag führt sie mehr als 2.000 Flüge durch. Ab Deutschland fliegt sie dreimal pro Woche von Frankfurt nach Guangzhou (mit kurzem Zwischenstopp in Changsha). Hinzu kommen tägliche Verbindungen ab Amsterdam und Paris nach Guangzhou und Peking, die von Deutschland aus schnell und unkompliziert mit Zubringerflügen von KLM und Air France erreicht werden. Ab Guangzhou gibt es dann Weiterflüge zu rund 100 Zielen in China, zu weiteren Metropolen Asiens sowie nach Australien und Neuseeland.

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