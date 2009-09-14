China Southern will weitere Unterstützung
14.09.2009 PSEN
China Southern Airlines wird bei der Regierung einen zweiten Antrag um finanzielle Unterstützung einreichen.Beijing hatte die Airline im letzten Jahr mit einer Geldspritze von CNY3 Milliarden (US$438,7 Millionen) ausgeholfen, nun erhofft sich Vorsitzender Si Xianmin erneute Hilfe vom Staat. Der Inlandmarkt zeigt Zeichen der Erholung und Si Xianmin rechnet bis Ende Jahr mit einem Anstieg der Wachstumsrate. CAAC meldete kürzlich eine Verbesserung der Passagierzahlen im Monat August um 41,6 Prozent, während der Cargoverkehr um 8,6 Prozent anstieg. Dennoch warnte China Southern, dass sich der Cargo Markt in den nächsten drei Jahren kaum erholen werde. Die Airline plante eine Joint Venture mit Air France, welche aufgrund der Rezession jedoch verschoben werden musste. Das erste Halbjahr 2009 schloss CZ mit einem Nettogewinn von CNY25 Millionen (US$3,6 Millionen) ab. Link: China Southern