China Southern vergrössert Eigenkapital

China Southern hat von der Regierung grünes Licht erhalten, ihr Eigenkapital um US$ 333,4 Millionen zu erhöhen.

Die Airline wird ihren Aktienstock durch eine private Anlage von 721,2 Millionen A Aktien im Wert von mehr als US$ 333,4 Millionen erweitern. Dies berichtete SinoCast. Die Erträge werden zur Rückvergütung von Darlehen genutzt und sind Teil einer Kapitalerhöhung, die auch 721,2 Millionen H Aktien einschliesst. Beide Packete sollen von einer Übersee Tochtergesellschaft der China Southern Air Holding Co. gezeichnet werden.