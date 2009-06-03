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China Southern vergrössert Eigenkapital

03.06.2009 PSEN
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China Southern hat von der Regierung grünes Licht erhalten, ihr Eigenkapital um US$ 333,4 Millionen zu erhöhen.

Die Airline wird ihren Aktienstock durch eine private Anlage von 721,2 Millionen A Aktien im Wert von mehr als US$ 333,4 Millionen erweitern. Dies berichtete SinoCast. Die Erträge werden zur Rückvergütung von Darlehen genutzt und sind Teil einer Kapitalerhöhung, die auch 721,2 Millionen H Aktien einschliesst. Beide Packete sollen von einer Übersee Tochtergesellschaft der China Southern Air Holding Co. gezeichnet werden.

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