China Southern vergrössert Angebot

China Southern Airlines will Flüge und Strecken erweitern.

Ab dem 26. Oktober bis zum 28. März 2009 bedient China Southern Airlines achtzehn neue Strecken, unter anderem die Routen Wuhan - Sanya, Shenzhen – Sanya und andere.Laut dem Pressebericht der Airline soll das Angebot um 12,15% auf 7.688 Flüge erweitert werden. Die Flüge Guangzhou nach Sydney und Melbourne werden während dieser Zeit non-stop angeboten. Zusätzlich fliegt China Southern täglich von Bejing nach Seoul und Manila, von Guangzhou nach Dubai und Delhi sowie von Shenyang nach Singapur.