China Southern verbessert den Kundendienst

China Southern Airbus A330 (Foto: China Southern)

China Southern Airlines baut den Kundenservice in Europa weiter aus und hat für viele Länder neue landessprachliche Servicecenter eingerichtet.

Das deutschsprachige Servicecenter ist ab sofort montags bis freitags von jeweils 8 bis 16 Uhr unter der Rufnummer +49 (0) – 69 – 58 80 780 002 erreichbar.

Fluggäste aus Deutschland können unter dieser Rufnummer unter anderem Buchungen und Umbuchungen vornehmen, Erstattungen beantragen, sich beraten lassen oder Sondermahlzeiten für ihren Flug bestellen. Auch können sie auf diesem Wege mit weiteren Anliegen den Kundenservice kontaktieren. Für Reisebüros und bei Gruppenbuchungen gelten weiterhin die bereits bekannten Kontaktadressen.

Darüber hinaus können die Kunden auch per E-Mail mit dem neuen Servicecenter in Kontakt treten: [email protected] für Reservierungen, [email protected] für Fragen rund um die Website von China Southern Airlines sowie [email protected] für die Kundenbetreuung.

Neben dem deutschsprachigen Servicecenter hat China Southern Airlines in Europa auch Servicecenter für Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Spanisch eingerichtet.

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